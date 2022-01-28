ميلوني : الانتخابات هي الحل لاختيار رئيس الجمهورية
ايطاليا : انخفاض معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا
190.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 11 شهرا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
مازيراتي..سنوات من الابداع