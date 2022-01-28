ميلوني : الانتخابات هي الحل لاختيار رئيس الجمهورية

(أنسامد) - يناير 28 - روما - صرحت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني أنه لم يتم تحديد أي شيء مع البرلمان بشأن انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لخلافة سيرجو ماتاريلا.



وأكدت ميلوني أن الانتخابات هي الحل لاختيار رئيس الجمهورية، مضيفة : الآن دعونا نناضل وعلى أساس ما سيحدث سنقوم بتقييماتنا.



(أنسامد).



