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إيطاليا ستصبح بمستوى النمو المطلوب في حالة نجاح خطة التعافي
    (أنسامد) - يناير 20 - روما - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييلي فرانكو، أن إيطاليا ستصبح على المستوى المطلوب للنمو، إذا نجحت قطة التعافي الوطنية الضخمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، في تحقيق إصلاحات هيكلية رئيسية لنظام الخدمة المدنية والعدالة.

    وتابع الوزير، "إذا نجح مشروع الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، فمن المحتمل أن تصبح أدوات المالية العامة للاتحاد الأوروبي، أدوات تشغيلية عادية، مضيفا، "لقد طلب من إيطاليا أن تبدأ في النمو مرة أخرى، لخلق فرص عمل، لتصبح بلدا مبتكرا".

    واستطرد الوزير،" إذا حدث هذا، سيمنح أوروبا ثقة أيضا في قدرة الأدوات المبتكرة على المساهمة في ديناميكية اقتصاداتنا".

    (أنسامد).

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