إيطاليا : اليمين الوسط يحث برلسكوني على إعلان ترشيحه للرئاسة

(أنسامد) - يناير 15 - روما - حث اليمين الوسط يوم الجمعة ، رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام ، سيلفيو برلسكوني ، على الإعلان رسميًا عن ترشيحه للرئاسة الإيطالية بعد انتهاء ولاية سيرجيو ماتاريلا في 3 فبراير.



وقال بيان قمة بين زعيم حزب "إخوان ايطاليا" Brothers of Italy (FdI) جيورجيا ميلوني وزعيم الرابطة League ماتيو سالفيني وبرلسكوني ، إن رجل الأعمال الملياردير البالغ من العمر 85 عامًا والذي تحول إلى سياسي قدم "السلطة والخبرة التي تستحقها البلاد".



على الرغم من عدم ترشحه رسميًا في الحلبة للانتخابات التي تبدأ في 24 يناير ، كان برلسكوني يقوم بحملة جادة من أجل المنصب.



يقول يسار الوسط إنه بسبب مشاكله القانونية وعدائه الطويل لليسار ، فإنه مثير للانقسام لدرجة أنه لا يمثل الوحدة الوطنية.



حث زعيم اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني يوم الجمعة النواب الذين زُعم أنهم تلقوا هدايا نقدية من رئيس الوزراء السابق مؤخرًا على إعادتها.



رئيس الوزراء ماريو دراجي هو المفضل لدى وكلاء المراهنات لخلافة ماتاريلا ، لكن يأمل الكثيرون أن يظل رئيسًا للوزراء حتى النهاية الطبيعية للدورة البرلمانية في عام 2023 للإشراف على الإصلاحات اللازمة لتأمين ما يقرب من 200 مليار يورو في أموال التعافي بعد COVID في الاتحاد الأوروبي. (أنسامد).



