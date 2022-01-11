كوفيد-ايطاليا: أكثر من 2 مليون حالة و227 ضحية في 24 ساعة

(أنسامد) - يناير 11 - روما - اكدت تقارير وزارة الصحة
الايطالية وصول الحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا الي أكثر
من 2 مليون حالة إيجابية وامس فقط تم اكتشاف 101762 حالة ايجابية
بالاضافة الي 227 ضحية في 24 ساعة.
واشارت التقارير الي إجراء 612821 مسحة ، إيجابية 16.6٪...و المزيد
من حالات الاستشفاء المكثفة .. زادت في 13 منطقة ، كالابريا
وليجوريا إلى 36٪. سردينيا بنسبة 12٪ '.
وفقًا لنشرة وزارة الصحة ، هناك 2 مليون إيجابية حاليًا لـ Covid
في إيطاليا: 2،004،597 إيجابية حاليًا لـ Covid في إيطاليا ،
60،618 أكثر من أمس.
منذ بداية الجائحة ، بلغ إجمالي حالات الإصابة 7554.344 والوفيات
139.265.
في المقابل بلغ عدد المفصولين والمتعافين 5،410،482 بزيادة قدرها
56،560 مقارنة بيوم أمس. (أنسامد).