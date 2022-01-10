اصابة دي مايو بفيروس كورونا بعد عودته من تونس

(أنسامد) - يناير 10 - روما - اعلن مسئولو مكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن اصابته بفيروس كورونا .



كان دي مايو قد خضع لاختبار سلبي عندما عاد إلى تونس في زيارته الأخيرة.



كان الوزير الايطالي قد قام بزيارة الي تونس يوم 28 ديسمبر الماضي ، التزم خلالها دي مايو بكافة الاجراءات الاحترازية حيث ارتدي الكمامة كما اجري مسحة في 27 ديسمبر وكانت نتيجتها سلبية.كما سبقتها مسحة يوم 24 ديسمبر و كانت النتيجة ايضا سلبية.



عند عودة الوزير من المهمة ، كالعادة ، أجرى دي مايو اختبارًا جديدًا ، وكانت النتيجة إيجابية ومن ثم عزل الوزير نفسه على الفوركما تم إجراء المسحة التالية بعد 24 ساعة ، أكّدت الإيجابية اي الاصابة بفيروس كورونا. (أنسامد).



