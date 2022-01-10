من اليوم الحانات ووسائل النقل العام فقط بالتصريح الصحي

(أنسامد) - يناير 10 - روما - يعقد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي ووزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرنزا مؤتمرا صحفيا مساء اليوم يعلن خلاله الاجراءات التي يجب اتباعها في مواجهة الزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا والمتحور اوميكرون .



علي صعيد اخر اعتبارًا من اليوم ، سيكون الدخول الي الحانات والمطاعم والفنادق وحمامات السباح وكذلك في الحافلات والقطارات والطائرات والسفن فقط باستخدام التصريح الصحي الاخضر السوبر.



أعلنت ادارة النقل ترينيتاليا عن إلغاء 180 قطارًا إقليميًا اعتبارًا من اليوم ، لما مجموعه 550 رحلة ، بسبب انتشار عدوى أوميكرون.



وفي توسكانيا سيبقى 632 سائقًا في منازلهم من بين ما يقرب من 4 آلاف في المجموع. الإجراءات الجديدة اعتبارًا من اليوم ستكون الشهادة الخضراء إلزامية في كل مكان ، باستثناء المتاجر والخدمات الأساسية. لذلك ، يبدأ الضغط على الأشخاص غير الملقحين ، وفقًا للمرسوم الأخير: سيكون التصريح إلزاميًا لركوب القطارات والحافلات والمترو وجميع وسائل النقل الأخرى ، وتناول الطعام في الأماكن الخارجية (وكذلك في الأماكن الداخلية ، كما هو متوقع بالفعل) ، لدخول الفنادق والذهاب إلى المعارض ومصاعد التزلج والعديد من الأماكن الأخرى للتواصل الاجتماعي والترفيه. (أنسامد).



