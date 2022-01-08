إيطاليا : مؤتمر صحفي لماريو دراغي يوم الاثنين

(أنسامد) - يناير 8 - روما - ذكرت مصادر في قصر شيغي (مقر رئيس الوزراء الإيطالي) أن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم.



في البداية، كان من المفترض عقد المؤتمر الصحفي يوم الخميس، بعد الموافقة على المرسوم الجديد الخاص بمساعدة الأنشطة المتضررة من وباء كورونا، ثم تقرر في المساء عقده يوم الاثنين مع إعادة فتح المدارس وعودة الأنشطة.



يهدف المؤتمر الصحفي لالقاء الضوء على حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها في الأسابيع الأخيرة لمواجهة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وآخرها الزام التطعيم لمن هم فوق سن الخمسين اعتبارًا من اليوم. (أنسامد).



