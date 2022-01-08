Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا : مؤتمر صحفي لماريو دراغي يوم الاثنين
    (أنسامد) - يناير 8 - روما - ذكرت مصادر في قصر شيغي (مقر رئيس الوزراء الإيطالي) أن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم.

    في البداية، كان من المفترض عقد المؤتمر الصحفي يوم الخميس، بعد الموافقة على المرسوم الجديد الخاص بمساعدة الأنشطة المتضررة من وباء كورونا، ثم تقرر في المساء عقده يوم الاثنين مع إعادة فتح المدارس وعودة الأنشطة.

    يهدف المؤتمر الصحفي لالقاء الضوء على حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها في الأسابيع الأخيرة لمواجهة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وآخرها الزام التطعيم لمن هم فوق سن الخمسين اعتبارًا من اليوم. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    موسيقى هاندل ليلة رأس السنة على الدومو ، رحلة الأضواء والألوان

    ألبوم الصور