ايطاليا-كوفيد:التصريح الاخضر لمن فوق الستين

(أنسامد) - يناير 5 - روما - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي اليوم
لمناقشة الاجراءات الواجب اتباعها في مواجهة الزيادة المفرطة في
حالات العدوي بكوفيد-19بالاضافة الي فرض التصريح الأخضر لمن هم
فوق الستين عاما.
وفي الوقت نفسه ، اكدت وزارة الصحة تسجيل رقم قياسي جديد في
إيطاليا: 170844 حالة في 24 ساعة واشارت ان الزيادة الكبيرة و
تصاعد الإصابات - الذي سجل أمس الرقم القياسي منذ بداية الجائحة ،
170 ألفًا - بالحكومة نحو ضغط جديد لكبح سباق الفيروس.
من بين الفرضيات في هذا المجال فرض الممر الأخضرالفائق على جميع
العمال ، وأيضًا التطعيم الالزامي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر ،
مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا: هم 1 ، 2 مليون إيطالي
في هذه الفئة العمرية ما زالوا بدون تطعيم وهم أولئك الذين يزدحمون
بالمستشفيات والعناية المركزة ، ويحددون أيضًا تغير اللون في
المناطق. (أنسامد).