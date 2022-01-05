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ايطاليا-كوفيد:التصريح الاخضر لمن فوق الستين
    (أنسامد) - يناير 5 - روما - يجتمع مجلس الوزراء الايطالي اليوم لمناقشة الاجراءات الواجب اتباعها في مواجهة الزيادة المفرطة في حالات العدوي بكوفيد-19بالاضافة الي فرض التصريح الأخضر لمن هم فوق الستين عاما.

    وفي الوقت نفسه ، اكدت وزارة الصحة تسجيل رقم قياسي جديد في إيطاليا: 170844 حالة في 24 ساعة واشارت ان الزيادة الكبيرة و تصاعد الإصابات - الذي سجل أمس الرقم القياسي منذ بداية الجائحة ، 170 ألفًا - بالحكومة نحو ضغط جديد لكبح سباق الفيروس.

    من بين الفرضيات في هذا المجال فرض الممر الأخضرالفائق على جميع العمال ، وأيضًا التطعيم الالزامي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر ، مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا: هم 1 ، 2 مليون إيطالي في هذه الفئة العمرية ما زالوا بدون تطعيم وهم أولئك الذين يزدحمون بالمستشفيات والعناية المركزة ، ويحددون أيضًا تغير اللون في المناطق. (أنسامد).

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