مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

(أنسامد) - يناير 2 - روما - أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها.



وأضاف ربيع في بيان له أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، موضحا أن الإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، كما أن أكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 10%.



وأشار إلى أن عائدات قناة السويس خلال عام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار. (أنسامد).



