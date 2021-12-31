السماح لسفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش" بالرسو في صقلية

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - سمحت السلطات الإيطالية لسفينة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش 3» بالرسو في جزيرة صقلية.



وخصصت السلطات الإيطالية ميناء "بوزالو" في جزيرة صقلية للسماح لسفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش 3" بالرسو لإنزال 440 مهاجراً على متنها، تم انقاذهم في البحر.



وتتوجه السفينة، التي كانت في البحر منذ ليلة عيد الميلاد بعد أن نفذت خمس عمليات إنقاذ، إلى الميناء الواقع بالقرب من مدينة راجوزا حيث من المتوقع أن ترسو بعد ظهر اليوم.



من بين المهاجرين 167 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا و 14 طفلاً أقل من عام.



وكتبت المنظمة غير الحكومية على تويتر : لقد خصصت السلطات الإيطالية ميناء بوزالو/ صقلية كمكان إنزال لسفينة "سي ووتش 3".



وأضافت : بعد أسبوع واحد من أول عملية إنقاذ لنا ، سيتم أخيرًا السماح لـ 440 شخصًا تم إنقاذهم على متن السفينة بالذهاب إلى الشاطئ. (أنسامد).



