السماح لسفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش" بالرسو في صقلية
ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا
الإمارات تتضامن مع السودان وتعزي في ضحايا انهيار منجم الذهب
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
المشاهير خاصة الايطاليين يهنئون العالم بعيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو