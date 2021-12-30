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ايطاليا.. زيادة في الحالات الجديدة ، + 80.7٪ في 7 أيام
    (أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - شهد أسبوع الكريسماس في ايطاليا ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 80٪ من حالات Covid-19 الجديدة ، ونموًا بنسبة 20.4٪ في المستشفى مع ظهور الأعراض و 13٪ في العناية المركزة.

    كما ارتفع عدد الوفيات: من 22 إلى 28 ديسمبر كان هناك 1.024 ، بمتوسط ;;146 في اليوم مقارنة بـ 126 في الأيام السبعة السابقة (+ 16٪).

    "لمدة شهرين ونصف كانت هناك زيادة في الحالات الجديدة ، والتي شهدت الأسبوع الماضي زيادة تجاوزت 320 ألفًا تقول بيانات المؤسسة الصحية الايطالية انه في الأسبوع من 22 إلى 28 ديسمبر ، كانت هناك زيادة في الإصابات الجديدة في جميع المناطق ، باستثناء مقاطعة بولزانو التي تحظي بالحكم الذاتي ، والتي تراوحت بين 9.6٪ في فريولي فينيتسيا جوليا إلى 257.6٪ في أومبريا. بينما في 45 محافظة هناك أكثر من 500 حالة لكل 100.000 ساكن.

    وتضيف انه اعتبارًا من 29 ديسمبر ، تلقى 81.4 ٪ من السكان (48.2 مليون) جرعة واحدة على الأقل من اللقاح أو 234253 شخصًا أكثر من الأسبوع السابق ، و 78.1 ٪ (46 مليون) أكملوا الدورة...بينما يبلغ عددغير الملقحين 9.4 مليون منهم 2.3 أكبر من 50 و 3.4 مليون بين 5-11 سنة. بينما تبلغ نسبة تغطية الجرعات الثالثة 58.9٪ مع وجود اختلافات إقليمية كبيرة. (أنسامد).

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