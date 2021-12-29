الرئيس التونسي يلتقي وزير خارجية إيطاليا.

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - وصف وزير الخارجية الإيطالي " لويجي دي مايو لقاءاته بتونس مع الرئيس " قيس سعيد " ونظيره " الجرندي" بالمثمرة والتي سمحت بمواصلة وتعزيز حوار لم ينقطع أبدًا مع دولة استراتيجية وتقليديا صديقة بالنسبة لإيطاليا على حد تعبيره.



وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات صحفية إلى أنه تطرق خلال اجتماعاته اليوم إلى الوضع الداخلي لتونس، حيث "أكدت أن إيطاليا تتطلع باهتمام إلى بدء مسار الإصلاحات السياسية والدستورية وآجالها والتي نأمل أن تتوج بانتخابات تشريعية جديدة".



شدد الوزير على أهمية أن المسار الذي بدأ يجب أن يستمر نحو استعادة دولة القانون والمسار الطبيعي للديمقراطية"، مضيفا أنه "من المهم في ذات الوقت أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وشفاف وملموس مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية للبلاد، بما يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي". (أنسامد).



