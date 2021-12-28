ايطاليا:اللجنة الفنية العلمية تجتمع لبحث الاجراءات الوقائية

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تجتمع غدا الاربعاء اللجنة الفنية العلمية التابعة لوزارة الصحة لدراسة خفض الحجر الصحي لمن تناولوا الجرعة الثالثة.



تنعقد اللجنة يوم الأربعاء 29 ديسمبر ، وبناءً على اتجاه المنحنى الوبائي ، ستقرر إمكانية تقصير أوقات الحجر الصحي لأولئك الذين تم تطعيمهم بجرعة معززة (أو جرعة ثالثة على أي حال) الذين يتعاملون مع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.



وفقًا للمعلومات الأولية ، يجب أن يصل القرار في أوائل يناير ، تقريبًا قبل نهاية عطلة عيد الميلاد ، ويمكن تخفيض الحجر الصحي للتطعيم بالجرعة الثالثة الي ثلاثة اوخمسة أيام بدلا من اسبوع .



قال الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو ، المفوض الاستثنائي لحالة طوارئ كوفيد ، "ناقشنا عدد الأشخاص في الحجر الصحي هذا الصباح مع وزير الصحة روبرتو إسبيرانزا حول الاعداد الكبيرة من المرضي.



\ (أنسامد).



