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ايطاليا:اللجنة الفنية العلمية تجتمع لبحث الاجراءات الوقائية
    (أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تجتمع غدا الاربعاء اللجنة الفنية العلمية التابعة لوزارة الصحة لدراسة خفض الحجر الصحي لمن تناولوا الجرعة الثالثة.

    تنعقد اللجنة يوم الأربعاء 29 ديسمبر ، وبناءً على اتجاه المنحنى الوبائي ، ستقرر إمكانية تقصير أوقات الحجر الصحي لأولئك الذين تم تطعيمهم بجرعة معززة (أو جرعة ثالثة على أي حال) الذين يتعاملون مع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

    وفقًا للمعلومات الأولية ، يجب أن يصل القرار في أوائل يناير ، تقريبًا قبل نهاية عطلة عيد الميلاد ، ويمكن تخفيض الحجر الصحي للتطعيم بالجرعة الثالثة الي ثلاثة اوخمسة أيام بدلا من اسبوع .

    قال الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو ، المفوض الاستثنائي لحالة طوارئ كوفيد ، "ناقشنا عدد الأشخاص في الحجر الصحي هذا الصباح مع وزير الصحة روبرتو إسبيرانزا حول الاعداد الكبيرة من المرضي.

    \ (أنسامد).

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