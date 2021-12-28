ايطاليا:اللجنة الفنية العلمية تجتمع لبحث الاجراءات الوقائية

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تجتمع غدا الاربعاء اللجنة
الفنية العلمية التابعة لوزارة الصحة لدراسة خفض الحجر الصحي لمن
تناولوا الجرعة الثالثة.
تنعقد اللجنة يوم الأربعاء 29 ديسمبر ، وبناءً على اتجاه المنحنى
الوبائي ، ستقرر إمكانية تقصير أوقات الحجر الصحي لأولئك الذين تم
تطعيمهم بجرعة معززة (أو جرعة ثالثة على أي حال) الذين يتعاملون مع
الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.
وفقًا للمعلومات الأولية ، يجب أن يصل القرار في أوائل يناير ،
تقريبًا قبل نهاية عطلة عيد الميلاد ، ويمكن تخفيض الحجر الصحي
للتطعيم بالجرعة الثالثة الي ثلاثة اوخمسة أيام بدلا من اسبوع .
قال الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو ، المفوض الاستثنائي لحالة
طوارئ كوفيد ، "ناقشنا عدد الأشخاص في الحجر الصحي هذا الصباح مع
وزير الصحة روبرتو إسبيرانزا حول الاعداد الكبيرة من المرضي.