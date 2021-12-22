ايطاليا-عيد الميلاد:اجراء 852 الف مسحة كوفيد-19 في يوم واحد

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - في انتظار المزيد من ضغوط عيد الميلاد ، سارع الإيطاليون إلى المسحات: تم تنفيذ ما يقرب من 852،000 (851،865) في الـ 24 ساعة الماضية ، بينما تم أمس تجاوز عتبة مليون بطاقة خضراء تم تنزيلها بعد اختبارات الاجسام المضادة.



يفكر رئيس الوزراء ماريو دراجي في الإجراءات التي سيتخذها بناء علي أحدث البيانات الوبائية ويقف على خط التحذير: "وصول فصل الشتاء وانتشار متغير Omicron - كما يوضح - يلزمنا بتوخي الحذر الشديد في إدارة الشهور القادمة".



من بين الاجراءات المحتمل تطبيقها غدا عقب اجتماع غرفة التحكم ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار - تقييم التخفيض إلى ستة أشهر من صلاحية الشهادة الخضراء ، كما يتم أيضًا تقييم المدي المؤقت للأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يرغبون في الذهاب إلى الملاعب والحفلات الموسيقية أو المراقص مع فرض القناع في الهواء الطلق ، وفرض اجراءات التطعيم علي فئات أخرى من العمال أو القطاعات. ..كما يمكن التوصية بالحد من عدد الاشخاص بالمنزل وارشادات لمنع الاحتفالات بالتجمعات التي تحتفل براس السنة . (أنسامد).



