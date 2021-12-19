وفاة المعماري البريطاني الإيطالي ريتشارد روجرز

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - توفي المهندس المعماري البريطاني الإيطالي ريتشارد روجرز الليلة الماضية عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام البريطانية.



ولد ريتشارد روجرز، الحائز على جائزة بريتزكر سنة 2007، في فلورنسا عام 1933. ريتشارد روجرز معروف بتصميمه بعضا من أشهر مباني العالم، بينها مركز جورج "بومبيدو" في باريس.



يُصنف روجرز من رواد حركة "هاي تك" المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.



إضافة إلى مركز "بومبيدو" في وسط باريس الذي صممه مع صديقه رينزو بيانو، قام روجرز بتصميم المقر الرئيسي لشركة "لويدز" للتأمين، وهي منشأة ذات هندسة لافتة تم افتتاحها عام 1986 في لندن.



كما صمم مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمكاتب في ساحة بوتسدام في برلين إضافة إلى أحد مباني مطار باراخاس الدولي في مدريد، و"قبة الألفية" في لندن التي أقيمت لمناسبة احتفالات العام 2000 وأثارت انتقادات الأمير تشارلز.



(أنسامد).



