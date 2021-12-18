Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
مسؤول حكومي إيطالي : تجنب التجمعات الكبيرة في عيد الميلاد
    (أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - دعا جاني ريتسا ، مدير الوقاية في وزارة الصحة ، يوم أمس الجمعة الجمهور الإيطالي إلى تجنب التجمعات الكبيرة في عيد الميلاد.

    واشار "نظرا للوضع الوبائي وهيمنة متغير دلتا ، وهو شديد العدوى ، وقبل كل شيء ، التداول الأولي لمتغير Omicron ، الذي ينتشر بسرعة في بعض البلدان الأوروبية ، فمن الجيد محاولة تجنب التجمعات الكبيرة في عيد الميلاد" وقال ريتسا عبر رابط الفيديو أثناء تقديم تقرير رصد فيروس كورونا الأسبوعي "تجمعات بمناسبة عيد الميلاد" : "حافظ على السلوك الحكيم وتناول جرعة اللقاح المعزز لزيادة حمايتنا" (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : تراجع الأنهار الجليدية وتغير المناخ في جبال الألب

    ألبوم الصور