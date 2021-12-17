ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بشكل حاد، وفقًا لآخر تقرير لرصد الفيروس التاجي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، والذي يشير إلى تسجيل 241 حالة لكل 100000 نسمة في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر، مقابل 176 حالة في الأسبوع السابق.



ومع ذلك، يوضح التقرير أن معدل انتقال العدوى على مستوى البلاد انخفض بشكل طفيف إلى 1.13 للفترة من 24 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، مقارنة بـ 1.18 في تقرير الأسبوع الماضي. يشير معدل الاصابة أعلى من 1 إلى أن الوباء في مرحلة التوسع.



وأضاف التقرير أن معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة التي يشغلها مرضى كورونا بلغ 9.6% في 16 ديسمبر، وهي أقل بقليل من مستوى التأهب البالغ 10% وأعلى من 8.5% المسجل في 9 ديسمبر. (أنسامد).



