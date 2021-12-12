إيطاليا : مصرع ثلاثة أشخاص جراء انهيار مبنى في صقلية

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال هناك ستة أخرين في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق إثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية في إيطاليا اليوم الأحد.



وتم انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض المبنى الذي انهار إثر الانفجار الناجم عن تسرب غاز في رافانوسا. لا يزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين، فيما نجا شخصان.



الضحايا الذين تم التحقق من هوياتهم حتى الآن هم سيدتان ورجل، ولم يتوفر المزيد من التفاصيل عنهم. يواصل رجال الانقاذ جهودهم على أمل العثور على ناجين آخرين. (أنسامد).



