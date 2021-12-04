Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا : مجلس الوزراء يطلق مشروع قانون العنف ضد المرأة
    (أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - طلق مجلس الوزراء يوم الجمعة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري يهدف إلى مكافحة ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة وقتل النساء.

    من بين أمور أخرى ، ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن لأي مذنب يعبث بالأساور الإلكترونية من أجل إعادة ارتكاب الجريمة.

    كما تقول إن الشرطة قد تتخذ إجراءات في حالة الاشتباه حتى لو لم تبلغ ضحية العنف عنها. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو

    ألبوم الصور