إيطاليا : مجلس الوزراء يطلق مشروع قانون العنف ضد المرأة
كوفيد-19 سلط الضوء على اللاعقلانية المتزايدة بين الإيطاليين
مركز الأبحاث : يقول 5.9٪ من الإيطاليين أن كوفيد غير موجود
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في إكسبو دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي