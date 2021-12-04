إيطاليا : مجلس الوزراء يطلق مشروع قانون العنف ضد المرأة

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - طلق مجلس الوزراء يوم الجمعة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري يهدف إلى مكافحة ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة وقتل النساء.



من بين أمور أخرى ، ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن لأي مذنب يعبث بالأساور الإلكترونية من أجل إعادة ارتكاب الجريمة.



كما تقول إن الشرطة قد تتخذ إجراءات في حالة الاشتباه حتى لو لم تبلغ ضحية العنف عنها. (أنسامد).



