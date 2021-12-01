كوفيد - سبيرانزا : نحن في قلب الوباء..الوضع صعب

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - صرح وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرنزا ان الايام القادمة ستكون صعبة فنحن في خضم موجة وبائية قوية ونري زيادة متصاعدة لاعداد المرضي في القارة الاوروبية كلها وايضا في ايطاليا وان كانت تعتبر اقل من السابق لذلك يجب العمل علي زيادة اعداد المطعمين خاصة و ان الاعداد في ازدياد في الفترة الاخيرة خاصة فيمن يتعاطون الجرعة الاولي او الثالثة.



في نفس الوقت اعلن مفوض الطوارئ ، فرانشيسكو فيجليولو عن توفر التطعيمات في الاكشاك وعيادات الاطباء والثكنات والميادين وقاعات المعارض و في باليرمو تحديدا تم توفير التطعيمات في محلات تصفيف الشعر. (أنسامد).



