ايطاليا : تضخم نوفمبر +3.8 بالمائة الاعلي منذ سبتمبر 2008

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - في نوفمبر 2021 ، وفقًا لتقديرات معهد الاحصاء ايستات الأولية ، سجل مؤشر أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله ، إجمالي التبغ ، زيادة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري و 3.8٪ على أساس سنوي (من + 3.0٪ الشهر السابق).



يشير معهد الإحصاء إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة لا يزال مستدامًا قبل كل شيء من خلال النمو في أسعار سلع الطاقة.



أن التضخم في نوفمبر وصل إلى مستوى لم يتم تسجيله منذ سبتمبر 2008.



يصل المعدل المتوقع في نوفمبر هو 4.9٪ ، ارتفاعًا من 4.1٪ في أكتوبر. المؤشر الرئيسي هو الطاقة (27.4٪ ، مقابل 23.7٪ في أكتوبر) ، تليها الخدمات (2.7٪ ، مقابل 2.1٪ في أكتوبر) ، والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (2.4٪ ، مقابل 2.0٪ في أكتوبر) والغذاء. والكحول والتبغ (2.2٪ مقارنة بـ 1.9٪ في أكتوبر). في إيطاليا ، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر نوفمبر إلى 4٪ من 3.2٪ في أكتوبر. (أنسامد).



