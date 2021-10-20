دراجي: حملة التطعيم في إيطاليا أسرع من الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - اعلن ماريو دراجي رئيس الوزراء
الايطالي امام مجلس الشيوخ الايطالي تمهيدا لجلسة المجلس الاوروبي
اليوم و غدا " انه رغم البداية البطيئة فقد حققت حملة التطعيم ضد
جائحة كورونا حققت نتائج مرضية و في ايطاليا تحديدا تسير الحملة
بشكل اسرع من متوسط الاتحاد الاوروبي .
و اضاف انه " حتي الان حصل 86 بالمائة من المواطنين الاكبر من 12
عاما قد حصلوا علي الجرعة الاولي من التطعيم و ان 81 بالمائة تم
تطعيمهم بالكامل" .
و قال انه يتوجه بالشكر لجميع المواطنين الذين اختاروا التطعيم
خاصة الصغار الذين تغلبوا علي ترددهم و تلقوا اللقاح مما ساعد علي
السيطرة علي المنحني الوبائي .
و اشار الي ان ذلك يسمح لنا بالحفاظ على المدارس والشركات والأماكن
التي نتواصل فيها اجتماعيًا مفتوحة.مضيفا قامت إيطاليا بتلقيح نصف
السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. (أنسامد).