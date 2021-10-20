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دراجي: حملة التطعيم في إيطاليا أسرع من الاتحاد الأوروبي
السيطرة على المنحنى الوبائي بفضل حس المسؤولية لدى المواطنين
    (أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - اعلن ماريو دراجي رئيس الوزراء الايطالي امام مجلس الشيوخ الايطالي تمهيدا لجلسة المجلس الاوروبي اليوم و غدا " انه رغم البداية البطيئة فقد حققت حملة التطعيم ضد جائحة كورونا حققت نتائج مرضية و في ايطاليا تحديدا تسير الحملة بشكل اسرع من متوسط الاتحاد الاوروبي .

    و اضاف انه " حتي الان حصل 86 بالمائة من المواطنين الاكبر من 12 عاما قد حصلوا علي الجرعة الاولي من التطعيم و ان 81 بالمائة تم تطعيمهم بالكامل" .

    و قال انه يتوجه بالشكر لجميع المواطنين الذين اختاروا التطعيم خاصة الصغار الذين تغلبوا علي ترددهم و تلقوا اللقاح مما ساعد علي السيطرة علي المنحني الوبائي .

    و اشار الي ان ذلك يسمح لنا بالحفاظ على المدارس والشركات والأماكن التي نتواصل فيها اجتماعيًا مفتوحة.مضيفا قامت إيطاليا بتلقيح نصف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. (أنسامد).

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