دراجي: حملة التطعيم في إيطاليا أسرع من الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - اعلن ماريو دراجي رئيس الوزراء الايطالي امام مجلس الشيوخ الايطالي تمهيدا لجلسة المجلس الاوروبي اليوم و غدا " انه رغم البداية البطيئة فقد حققت حملة التطعيم ضد جائحة كورونا حققت نتائج مرضية و في ايطاليا تحديدا تسير الحملة بشكل اسرع من متوسط الاتحاد الاوروبي .



و اضاف انه " حتي الان حصل 86 بالمائة من المواطنين الاكبر من 12 عاما قد حصلوا علي الجرعة الاولي من التطعيم و ان 81 بالمائة تم تطعيمهم بالكامل" .



و قال انه يتوجه بالشكر لجميع المواطنين الذين اختاروا التطعيم خاصة الصغار الذين تغلبوا علي ترددهم و تلقوا اللقاح مما ساعد علي السيطرة علي المنحني الوبائي .



و اشار الي ان ذلك يسمح لنا بالحفاظ على المدارس والشركات والأماكن التي نتواصل فيها اجتماعيًا مفتوحة.مضيفا قامت إيطاليا بتلقيح نصف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. (أنسامد).



