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دي مايو يهنئ الجرندي على إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة
    (أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - هنأ وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو نظيره التونسي عثمان الجرندي على إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة التونسية الجديدة.

    ووفقا لوزارة الخارجية الايطالية في صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد دي مايو أن إيطاليا وتونس تربطهما علاقات صداقة قديمة وعميقة.

    وأعرب لويجي دي مايو عن أمله في أن تتمكن تونس من العودة بسرعة إلى الأداء المؤسسي المنظم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل. (أنسامد).

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