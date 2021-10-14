سالفيني: القدس عاصمة إسرائيل

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أكد سكرتير حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن القدس هي عاصمة لإسرائيل، وأن هناك التزاما أخلاقيا ومدنيا ودينيا وسياسيا من أجل الاعتراف بذلك.



وأوضح سالفيني خلال مشاركته في إفطار صلاة القدس في روما:" الشعب اليهودي والقدس واحد، لذا فإن نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس سيكون التزاما أخلاقيا ومدنيا ودينيا وسياسيا".



وقاطعه الحاضرون بتصفيق مدو ووقوف.



وتابع سالفيني: "أنا سعيد بالتصفيق لأنني سأواجه بعض الانتقادات في الخارج".



ومن جانبه، أوضح السفير الإسرائيلي في إيطاليا، درور إيدار، "حاليا، السفارة الإيطالية في إسرائيل ليست في عاصمتنا (القدس)، فهي ليست في موقعها الطبيعي، لدي حلم ويشاركه الكثيرون، الحلم هو رؤية علم إيطاليا، هذا البلد الرائع، يلوح في مدينة القدس الخالدة".



وشارك في حفل إفطار صلاة القدس، الذي عقد في سالا ديلا مينيرفا، في روما، كل من ماتيو سالفيني، والنائبة جيورجيا ميلوني، التي ترأس حاليا، حزب إخوة إيطاليا. وينتمي سالفيني وميلوني إلى اليمين الإيطالي. (أنسامد).



