ايطاليا-كورونا..منحة 11.3 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قررت مفوضية الاتحاد الاوروبي منح ايطاليا المرحلة الثانية من المنحة المقدرة ب11.3 مليار يورو لعام 2021 و التي تندرج في اطار المنح المخصصة للمناطق الاكثر تضررا من الازمة التي تسببت بها جائحة كورونا ..كانت المرحلة الاولي تبلغ 178 مليون يورو وقد تم صرفها بالفعل .



كان برنامج رياكت قد خصص 12.5 مليار لايطاليا لمدة عامين و ستصل الشريحة الثانية عام 2022 .



بمناسبة الاسبوع الاوروبي للمناطق اعلنت بروكسل انها وافقت علي تخصيص 34.1 مليار يورو اي ما يعادل 86 بالمائة من الموارد المتاحة لعام 2021 للدول الاعضاء زتم بالفعل صرف 3.5 مليار يورو. (أنسامد).



