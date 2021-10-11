ايطاليا..مظاهرات واضراب في قطاع النقل

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - بدأ إضراب النقل العام الوطني الايطالي من قبل نقابات العمال CUB Trasporti و USB Lavoro Privato Lombardia و SGB و Al Cobas و Sol Cobas ، والتي أعلنت عن إضراب عام على مدار 24 ساعة لجميع القطاعات العامة والخاصة.



احتج كل من Cobas و Usb أيضًا في نابولي: بعد حظر منحدر وصول إلى الطريق السريع في منطقة الميناء بالمدينة ، تم تحرير الوصول. بدأ النشطاء احتجاجهم بمسيرة انطلقت من ساحة مانشيني.



كما ألغت أليطاليا 127 رحلة جوية وكان الاضراب قد بدأ بالامتناع عن العمل المقرر حتى الساعة 15 ثم من 18 في نهاية الخدمة .



من بين أمور أخرى ، يطالبون بتقليص وقت العمل بنفس الراتب ، ودخل شامل ، وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية ، وإحياء دولة الرفاهية ، والاستثمار في المدارس والنقل. (أنسامد).



