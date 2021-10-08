دي مايو : ايطاليا عززت التعاون في مجال الهجرة مع إفريقيا

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن إيطاليا عززت تعاونها في مجال الهجرة مع البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة، كما تميزت أيضا على المستوى الأوروبي بجهودها المستمرة الهادفة إلى ضمان إدارة أفضل وأكثر توازناً لتدفقات الهجرة.



وأضاف دي مايو خلال المؤتمر الوزاري الإيطالي الأفريقي الثالث المنعقد في روما : من خلال حوار منظم بين بلدان المنشأ والعبور والوصول، واستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بظاهرة الهجرة، من الممكن الحصول على نتائج دائمة وتجاوز منطق الطوارئ المجرد.



وتابع : بفضل صندوق الهجرة، ساهمنا منذ عام 2017 بموارد مخصصة بالكامل تقريبًا للبلدان الأفريقية، ومبادرات لمساعدة اللاجئين والمهاجرين، لمساعدة السلطات على تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين وخلق فرص اجتماعية واقتصادية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة.



(أنسامد).



