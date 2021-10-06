وزير الاقتصاد الايطالي مع الإصلاح الضريبي ومحاربة التهرب

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - اعرب وزير الاقتصاد الايطالي دانييل فرانكو عن تأييده التام للاصلاح الضريبي و اكد ان الاصلاح فرصة لخلق نظام اكثر كفاءة و اقل تشويها .كما حدد فرانكو أن ركائز الهيكل الضريبي مثل ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة اللتان "ستتم إعادة النظر فيها".



واشار الي انطلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ينصب التركيز على تقليل العبء الضريبي على الموظفين مع خفض متوسط معدلات ضريبة الدخل الشخصي.



وقال ان أحد أهداف التفويض المالي هو "مكافحة التهرب الضريبي والتهرب الضريبي" ، والتي قُدرت في عام 2019 بحوالي 100 مليار. إن احتواء التهرب الضريبي وتجنبها "إجراء ضروري لخفض معدلات الضرائب وتوزيع العبء بشكل أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي".



في غضون ذلك ، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية ، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 ، بلغت الإيرادات الضريبية 302،180 مليون يورو ، مسجلة زيادة قدرها 30،614 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 (+ 11.3٪). كما بلغ الدخل من ضريبة الدخل الشخصي 128،270 مليون يورو بزيادة قدرها 6،085 مليون (+ 5.0٪) (أنسامد).



