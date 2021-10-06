وزير الاقتصاد الايطالي مع الإصلاح الضريبي ومحاربة التهرب

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - اعرب وزير الاقتصاد الايطالي
دانييل فرانكو عن تأييده التام للاصلاح الضريبي و اكد ان الاصلاح
فرصة لخلق نظام اكثر كفاءة و اقل تشويها .كما حدد فرانكو أن ركائز
الهيكل الضريبي مثل ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة
اللتان "ستتم إعادة النظر فيها".
واشار الي انطلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ينصب التركيز
على تقليل العبء الضريبي على الموظفين مع خفض متوسط معدلات ضريبة
الدخل الشخصي.
وقال ان أحد أهداف التفويض المالي هو "مكافحة التهرب الضريبي
والتهرب الضريبي" ، والتي قُدرت في عام 2019 بحوالي 100 مليار. إن
احتواء التهرب الضريبي وتجنبها "إجراء ضروري لخفض معدلات الضرائب
وتوزيع العبء بشكل أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي".
في غضون ذلك ، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية ، في
الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 ، بلغت الإيرادات الضريبية 302،180
مليون يورو ، مسجلة زيادة قدرها 30،614 مليون يورو مقارنة بالفترة
نفسها من عام 2020 (+ 11.3٪). كما بلغ الدخل من ضريبة الدخل الشخصي
128،270 مليون يورو بزيادة قدرها 6،085 مليون (+ 5.0٪) (أنسامد).