حريق ضخم بجسر حديدي في روما
ليبيا : مقتل مهاجر وإصابة 15 آخرين خلال مداهمة أمنية
اليوم الوطني الفرنسي في إكسبو دبي يجسد العلاقات مع الإمارات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي