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حريق ضخم بجسر حديدي في روما
    (أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - اندلع حريق كبير، مساء أمس السبت، بالجسر الحديدي الشهير في العاصمة الايطالية روما، مما أدى إلى سقوط أجزاء من الجسر في نهر التيبر.

    ويربط هذا الجسر التاريخي الذي افتُتح رسميا في سبتمبر عام 1863 والذي يطلق عليه جسر الصناعة بين منطقتين رئيسيتين في العاصمة، منطقة ماركوني ومنطقة أوستيانس.

    وانقطعت الكهرباء عن المنطقة المحيطة بالجسر لبضع ساعات. وأُغلق الجسر إلى أجل غير مسمى لحين التأكد من سلامته. (أنسامد).

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