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ديلا فيدوفا يفتتح الجناح الايطالي في إكسبو دبي
    (أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - يتواجد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، في دبي لافتتاح الجناح الإيطالي المشارك في إكسبو 2020، بصحبة المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020، باولو جليسنتي والسفير الايطالي في الإمارات نيكولا لينر.

    يشارك في حفل الافتتاح قادة المجموعات الصناعية الإيطالية الرائدة الذين ساهموا بشكل خاص كرعاة وشركاء تقنيين في المشاركة الإيطالية في المعرض وإنشاء الجناح الإيطالي، بالإضافة إلى الشركاء المؤسسيين للجناح.

    قبل حفل الافتتاح، يعقد وكيل وزارة الخارجية مباحثات مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتى، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي، ووكيل وزارة الثقافة مبارك الناخي.

    (أنسامد).

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