زكي: جلسة المحاكمة الثانية اليوم بالمنصورة

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - تعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية لمحاكمة باتريك زكي ، الطالب المصري بجامعة بولونيا المحتجز في السجن بمصر منذ قرابة 20 شهرًا ، اليوم بمدينة المنصورة الواقعة على دلتا النيل.



عقدت الجلسة الأولى في 14 سبتمبر / أيلول أمام محكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة ، مسقط رأس باتريك.



يخضع باتريك للتحقيق حول 3 مقالات صحفية من بينها ما نشر علي موقع دارج حول اوضاع الاقباط في مصربتهمة "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد"..وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات كحد أقصى.



وبحسب منظمة العفو الدولية ، فإن هذه جرائم تعرضه لعقوبة السجن لمدة 25 عامًا ، أو حتى السجن مدى الحياة ، وفقًا لمصادر قضائية مصرية. (أنسامد).



