إيطاليا :عودة موظفي الدولة إلى مكاتبهم في 15 أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي
يوم أمس الجمعة - بعد التوقيع على مرسوم بعودة موظفي الدولة للعمل
من مكاتبهم - إن العاملين بالدولة بما في ذلك موظفو القطاع العام
وموظفو الخدمة المدنية سيعودون إلى مكاتبهم في 15 أكتوبر بعد أن
عمل الكثيرون من المنزل بسبب COVID-19.
وأضاف رئيس الوزارء أنه سيتم تأمين شروط السلامة.
ومن جهته أشار وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا إن الخدمة
المدنية ستحرص على احترام التدابير الوقائية ضد فيروس Covid-19
الصورة: وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا (أنسامد).