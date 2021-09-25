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إيطاليا :عودة موظفي الدولة إلى مكاتبهم في 15 أكتوبر
    (أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم أمس الجمعة - بعد التوقيع على مرسوم بعودة موظفي الدولة للعمل من مكاتبهم - إن العاملين بالدولة بما في ذلك موظفو القطاع العام وموظفو الخدمة المدنية سيعودون إلى مكاتبهم في 15 أكتوبر بعد أن عمل الكثيرون من المنزل بسبب COVID-19.

    وأضاف رئيس الوزارء أنه سيتم تأمين شروط السلامة.

    ومن جهته أشار وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا إن الخدمة المدنية ستحرص على احترام التدابير الوقائية ضد فيروس Covid-19 الصورة: وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا (أنسامد).

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