دي مايو : اجتماع غير عادي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن اجتماع مجموعة العشرين غير العادي بشأن أفغانستان سوف ينعقد "بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي سيشارك فيها الأسبوع المقبل.



وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) : على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون هناك اجتماع لمجموعة العشرين على مستوى وزراء الخارجية للتحضير للقمة الاستثنائية للقادة.



وأشار دي مايو إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والاتفاق على توريد غواصات نووية إلى أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا يظهران "الحاجة الملحة لإطلاق دفاع حقيقي للاتحاد الأوروبي مدعومًا بقرارات السياسة الخارجية التي يمكنها أن تتجنب حق النقض من جانب بعض الدول. (أنسامد).



