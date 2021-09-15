إيطاليا: سالفيني يطالب الحكومة بتخفيف ضريبة القيمة المضافة

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - طالب زعيم الرابطة، ماتيو سالفيني الحكومة بتخفيف ضريبة القيمة المضافة وكذلك خفض الضرائب على فواتير الكهرباء والغاز.



وأوضح سالفيني، "اهتمامنا خلال الساعت المقبلة يرتكز على تخفيض الضرائب على فواتير الكهرباء والغاز، هناك ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 5 مليار يورو على الفواتير، وهي متعلقة بالحكومة".



وخلال زيارة إلى سوق ميلان مع مرشح اليمين الوسط للعمودية، لوكا برناردو، تحدث سالفيني عن ارتفاع أسعار الفواتير في إيطاليا، مضيفا:" إذا، في حين أن هناك مناقشات على شهادة المرور الأخضر، فإن أولويتنا في هذه الساعات، هي الفواتير". (أنسامد).



