إيطاليا : شهادة لقاح كوفيد-19 ستكون إلزامية لجميع العمال

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قال وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا إن الشهادة الصحية للقاح Green Pass COVID-19 سيكون إلزاميا لجميع العمال في إيطاليا في نهاية المطاف.



وقال برونيتا "الممر الأخضر رائع لأنه يزيد التكاليف النفسية والمالية للانتهازيين الذين يعارضون أخذ اللقاح.في المستقبل يجب أن يكون صالحا أيضا للعمل في القطاعين العام والخاص".



وأستطرد " الشهادة الخضراء ، التي توضح أن شخصا ما تم تطعيمه ضد فيروس كورونا ، قد تعافى منه أو أثبت مؤخرا أنه سلبي ، ضرورية للقيام بالعديد من الأشياء في إيطاليا ، مثل السفر إلى الخارج أو في القطارات عالية السرعة ، وحضور أحداث معينة والتمكن من القيام بذلك. للجلوس على طاولة داخل الحانات والمطاعم." وأضاف أنه يجب أن يكون لدى جميع موظفي المدارس والتعليم العالي ، وكذلك طلاب الجامعات، لذا فإن أي شخص لا يرغب في التطعيم ضد COVID-19 ولكنه يريد القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة سيضطر إلى إجراء اختبارات فيروسات التاجية بانتظام للحصول على الممر الأخضر.



قال برونيتا إنه يجب ايضا تقديم الممر الأخضر للأشخاص الذين يستخدمون الخدمات العامة والخاصة.



كان من المتوقع أن تقوم حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي بتوسيع نطاق الممر الأخضر هذا الأسبوع لجعله إلزاميا للعاملين في القطاع العام وربما القطاع الخاص أيضا.



ولكن تم تعليق ذلك ، نظرا لتحفظات رابطة ماتيو سالفيني وبسبب بعض المشكلات الفنية التي يجب حلها. (أنسامد).



