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البابا فرنسيس يصل المجر
    (أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - وصل البابا فرنسيس صباح اليوم / الأحد / إلى بودابست، التي تمثل المحطة الاولي في جولته التي سيزور خلالها أيضًا سلوفاكيا. هبطت طائرة شركة أليطاليا التي كان على متنها البابا في مطار العاصمة المجرية، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء المجري زولت سيمجن.

    ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في متحف الفنون الجميلة في بودابست مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، والرئيس يانوس أدير قبل أن يلتقي بأساقفة المجر.

    وفي الختام، سيترأس البابا القداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي الثاني والخمسين وسيتلو صلاة التبشير الملائكي. (أنسامد).

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