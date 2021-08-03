إيطاليا: الجواز الأخضر إلزامي للسينما والمطاعم وصالات العرض

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - بداية من الجمعة المقبلة، سيكون إلزاميا إبراز الشهادة الخضراء من أجل حضور العروض في الصالات والذهاب لدور السينما والمنتجعات الصحية وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.



وخلال الأيام المقبلة، سوف يتم إصدار قرار من أجل وضع سعر ثابت للمسحة ضد فيروس كورونا والتي ستتراوح بين 6 و7 يورو.



ويتطلب من أصحاب المنشئات والتجار التنفيذ لتجنب تكبد غرامات أو حتى التعرض لمخاطر الإغلاق.



وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، قد التقى مساء أمس، الأثنين، بالنقابات والاتحادات النقابية في قصر مجلس الوزراء، من أجل دراسة الجواز الأخضر في أماكن العمل والمصانع.



ويأتي هذا اللقاء في اسبوع سيشهد قرارات حاسمة من الحكومة فيما يتعلق بالجواز الأخضر وتوسيع دائرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لاسيما مع قرب عودة المدارس.



وقبل اللقاء، أوضح زعيم اتحاد النقابات العامة للعمل في إيطاليا، ماوريتسيو لانديني أنه لن يكون هناك أي عقوبات على من يقررون عدم تلقي اللقاح.



وبشأن الجواز الأخضر، أوضح لانديني: "لا يوجد أمر ضد مبدأ تمديد الجواز الأخضر، لكن لا يمكن أن يصبح أداة تستخدم لفصل وتمييز العمال". (أنسامد).



