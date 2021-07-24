أولمبياد:روسي وفيفياني يقودان منتخب إيطاليا في حفل الافتتاح

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - قاد الدراج إيليا فيفياني والرامية جيسيكا روسي الفريق الإيطالي إلى الاستاد لحضور حفل افتتاح أولمبياد 2020 يوم الجمعة.



هذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها إيطاليا رايتين مزدوجتين في الأولمبياد.



قالت روسي "الفرح يدوم لحظة ، لكنه هائل" بينما قال فيفياني "كنت أعاني من قشعريرة ، لقد حلقت عاليا كإيطالي".



كانت لاعبة الكرة الطائرة النيجيرية-الإيطالية باولا إيغونو من بين ستة رياضيين حملوا العلم الأولمبي إلى الاستاد بعد أن أعلن الإمبراطور ناروهيتو افتتاح الألعاب. (أنسامد).



