وضع مستشار لرابطة الشمال تحت الإقامة الجبرية بعد قتله لمغربي

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - وضعت السلطات الإيطالية، ماسيمو أدرياتيكي، المستشار المنتخب في حزب رابطة الشمال، والعضو البلدي لشؤون الأمن في فوغيرا، بشمال إيطاليا، تحت الإقامة الجبرية بعد إطلاقه النار على شاب مغربي في الصدر عقب شجار في ساحة عامة.



ووفقا لوقائع التحقيق في مقتل الشاب من الأصول المغربية، يونس البوسطاوي، البالغ من العمر 39 عاما، فقد أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، اقتراب الشاب من مستشار رابطة الشمال، وبعد مناقشة وجيزة، قام بضربه بقبضة يده.



ويظهر مقطع الفيديو، لحظة سقوط المستشار على الأرض، ولكن لا تظهر لحظة إطلاق النار على المهاجر.



ويواجه ماسيمو أدرياتيكي تهم الإفراط في الدفاع الشرعي عن النفس.



ومن جانبها، تسألت شقيقة الضحية عما إذا أن هناك عدالة في إيطاليا، مؤكدة أن شقيقها، الآب لطفلين، لم يكن معه سلاح، مضيفة: "لقد كان يحتاج فقط للمساعدة". (أنسامد).



