انطلاق النسخة الثانية من مهرجان "ميد فيلم" لدول المتوسط

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أطلق مهرجان "ميد فيلم MedFilm"، دعوة لاستقبال الأعمال المشاركة، للنسخة الثانية من المهرجان، والتي ستستهدف هذا العام أيضا البلدان الشمالية المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط.



المهرجان، الذي سيتم تنظيمه بواسطة منظمة "MedFilm WIPS"، بدعم من "دي جي سينما" ومنطقة لاتسيو، وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، يقدم جائزة بقيمة 10 آلاف يورو.



وتعمل المؤسسات المشاركة في المهرجان على توسيع نطاق عمله، متجاوزا سرد الحاضر والتطلع إلى المستقبل من خلال دعم ملموس لإنشاء الأفلام في جميع مراحل الانتاج، وذلك بهدف أن يكون المنصة المهنية الإيطالية الرئيسية المخصصة لبلدان منطقة البحر المتوسط.



ومن المقرر أن يعقد المهرجان ورشة عمل تحت عنوان "MedFilm WIPS 2021" في الفترة بين 8 إلى 10 نوفمبر، مخصصة للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الإبداعية في مرحلة ما بعد الإنتاج من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وموناكو وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا واليونان وقبرص ومالطا وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن.



ستقوم لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة خبراء، يومي 8 و9 نوفمبر، بتحليل الأعمال الستة النهائية في حوار مع المخرجين والمنتجين الذين يتنافسون على الجائزة، وستقوم لجنة التحكيم لاحقا بمنح جائزة MedFilm WIPES 2021، لأفضل فيلم بقيمة 10 ألف يورو، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجوائز في الأشهر المقبلة. (أنسامد).



