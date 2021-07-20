الاتحاد الأوروبي يتقصى برامج تجسس ضد الصحفيين في الاتحاد

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - بدأ الاتحاد الأوروبي عملية تفتيش عن برامج التجسس بيجاسوس Pegasus، التي تستهدف الصحفيين، بعد تقارير عن استخدامات واسعة لهذه البرامج التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، ضد صحافيين في عشرات الدول حول العالم.



وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل، ديدييه ريندر: "سيطلب المفوض بريتون خدمات دي جي كونكت dg Connect، للعمل" على قصة التجسس التي تستهدف الصحفيين باستخدام برمجيات بيجاسوس.



وردا على اسئلة بشأن شائعة حول إطلاق بروكسل تحقيق في هذه المسألة، أوضح المفوض أن القضية تم دراستها من قبل هيئة المفوضين.



وأضاف:" لقد بدأنا في جمع المعلومات لفهم ماهية الاستخدام المحتمل للتطبيق، لكننا سنستخدم مصادر متعددة، بين المصادر القضائية إلى سلطات حماية البيانات، للتحقق من قوة المعلومة، إذا كان هذا صحيحا، فسيكون غير مقبول". (أنسامد).



