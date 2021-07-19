الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة أفكار للشباب حول البحر المتوسط

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - تنظم "Youth4Ocean"، وهي مبادرة اطلقها المنتدى البحري التابع للاتحاد الأوروبي، فاعلية مخصصة للبحر المتوسط، ويمكن أن يشارك فيها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما على مدار 24 و25 سبتمبر المقبل.



المبادرة تستهدف جمع أفكار الشباب لزيادة الوعي بشأن حماية البحر المتوسط والتدريب على استخدام الموارد البحرية بطريقة مستدامة، إذ تدعو الشباب إلى تقديم مشاريع متعلقة بالمأكولات البحرية، والمناخ، وصحة البحر، وكيفية استخدام الموارد البحرية بطريقة مستدامة.



وستعقد الفاعلية، المدعومة من المديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية، على طول المواقع الساحلية للبحر المتوسط، وسيسمح للمشاركين بأن يصبحوا "مناصرين شباب المحيط".



كما يسمح للمشاركين بإظهار كيفية استخدام أحد الفنون السبعة (العمارة والنحت والرسم والأدب والموسيقى والرقص والمسرح السينمائي"، لإثارة المشاعر المرتبطة بالبحر وتشجيع الناس على الحفاظ على جمال البحر الأبيض المتوسط.



وستضم الفاعلية أنشطة افتراضية وشخصية، مع تنظيم أنشطة للشباب على وجه الخصوص في مالطا.



سيتم الترويج للمشاريع المختارة خلال الحدث وسيكون لها أيضًا دليل من السلطات الأوروبية لجعلها ملموسة.



سيتم بعد ذلك إرسال مشروع من كل بلد فعليًا إلى مالطا لتقديم النشاط للمهنيين من جميع أنحاء أوروبا ، الذين سيعملون مع الشباب الآخرين لإنشاء بيان سيتم إطلاقه في نهاية المبادرة ، بعنوان "فلنجعل البحر أزرق Making the Med Blue".



والموعد النهائي لتقديم المشروع هو 27 أغسطس عبر الانترن على موقع https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6343 (أنسامد).



