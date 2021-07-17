الرئيس الإيطالي ماتاريلا يكرم مانشيني وأزوري

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - كرم الرئيس سيرجيو ماتاريلا ، يوم أمس الجمعة ،مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني وفريف الأزوري بعد فوزهما في بطولة أوروبا 2020 على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي مساء الأحد.



وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي في كيرينالي ، إن ماتاريلا منح لاعبي المنتخب الإيطالي وموظفيهم وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية "تقديرا للقيم الرياضية والروح الوطنية التي دفعت بالفوز الإيطالي في بطولة كرة القدم الأوروبية".



ومنح رئيس الدولة وسام شرف ضابط الجمهورية الكبير لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل جرافينا ومانشيني ، وقائد الفريق غابرييل أوريالي ورئيس الوفد جيانلوكا فيالي ، ووسام ضابط لقائد الفريق جورجيو كيليني ووسام فارس لجميع اللاعبين والاحتياط.



(أنسامد).



