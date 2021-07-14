البابا فرانسيس يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية في روما

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - خرج البابا فرانسيس، بابا الكنسة الكاثوليكية في الفاتيكان، من مستشفى جيميلي بولي كلينيك، في روما، والتي وضع فيها منذ يوم الأحد 4 يوليو، عقب عملية جراحية في القولون.



وأظهرت صورة نشرتها وكالة "أنسا"، البابا فرانسيس يستخدم سيارته المعتادة، عقب خروجه من المشفى.



وخضع البابا لعملية جراحية في بداية الشهر، لتضييق الرتج في القولون.



وبعد العملية التي تم إجرائها في مستشفى لم يتم ذكر اسمها في العاصمة الإيطالية، روما، منعا لإحداث الكثير من الصخب، تم نقل البابا، إلى مستشفى جيميلي بولي كلينك، حيث خضع لبرنامج علاجي منتظم بعد الجراحة. (أنسامد).



