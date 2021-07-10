تصاعد عدوى COVID-19 في إيطاليا بسبب زيادة انتشار متغير دلتا

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - تصاعدت عدوى COVID-19 في إيطاليا بسبب زيادة انتشار متغير دلتا ، وفقا لمسودة تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).



وقال التقريرإن معدل الإنتشار RT في البلاد ارتفع إلى 0.66 من 0.63 الأسبوع الماضي كما ارتفع معدل الإصابة لكل 100 ألف ساكن إلى 11 مقارنة بتسع حالات قبل أسبوع.



واضاف التقرير إن 13 منطقة منخفضة الخطورة لعدوى COVID-19 ، في حين أن أبروزو وكامبانيا وماركي وفينيتو وسردينيا وصقلية ومقاطعات ترينتو وبولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي هي الآن مخاطر معتدلة، مؤكدا إن أيا من الخدمات الصحية في المنطقة لم تتعرض لضغوط بسبب الوباء في الوقت الحالي. (أنسامد).



