دراجي:يتعين على الشركات والحكومات تعزيز المساواة بين الجنسين

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي في رسالة إلى الجلسة العامة الثالثة لـمنتدي G20 Empower ، إنه يتعين على الشركات والحكومات بذل المزيد من الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين.



وأشار"يجب أن نطالب بمزيد من المعلومات من الشركات حول فجوة الأجور بين الجنسين ويجب على الشركات ضمان اختيار عدد كافٍ من النساء المؤهلات مسبقا للترشيحات. يمكن للحكومات أن تفعل المزيد لزيادة عدد النساء في العلوم والقطاعات ذات الصلة في النمو السريع . " وأضاف أن "G20 Empower هو منتدى مهم لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين ؛ مشيرا " أن إيطاليا تدعم هذا الجهد بالكامل بصفتها رئيسة مجموعة العشرين ". (أنسامد).



