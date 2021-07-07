زكي:مجلس النواب يوافق بالإجماع، الحكومة ملتزمة بمنحه الجنسية

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - تشرع الحكومة الإيطالية وفي أقرب وقت ممكن، من خلال المؤسسات المختصة، في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح باتريك جورج زكي الجنسية الإيطالية .



وقد تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع في مجلس النواب الإيطالي مع امتناع نائب من حزب إخوة إيطاليا Fdiعن التصويت.



بموجب النص الذي تمت الموافقة عليه في مونتيسيتوريو، تلتزم السلطة التنفيذية بالاستمرار في مراقبة التقدم المحرز في سير جلسات محاكمة زكي وفي ظروف إعتقاله ، وذلك بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في القاهرة .



كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد ألقت القبض على باتريك في 7 فبراير من العام الماضي، أثناء عودته من إيطاليا، حيث يدرس، لقضاء إجازته في مصر.



ووجهت السلطات لزكي، تهم "إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم " . (أنسامد).



