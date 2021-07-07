إيطاليا: دي مايو يزور إسرائيل وفلسطين قريبا

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه سيتوجه في القريب مع نظيره الإسباني، جونزالس لايا إلى إسرائيل وفلسطين، كجزء من مبادرة مع مدريد من أجل التوصل لسلام في المنطقة.



وبين دي مايو، خلال كلمته أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلس النواب ومجلس الشيوخ: "تظل الأولوية في سياستنا الخارجية هي البحث عن حل للقضية الإسرائيلية الفلسطينية".



وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالي: " هذا الحل، بالنسبة لإيطاليا، ينبغي أن يكون مستدام وواقعي وعادل وعبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، في إطار منظور حل الدولتين، الذي يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة لكلا الشعبين". (أنسامد).



