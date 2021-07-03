وزير الصحة: وضع كوفيد-19 في إيطاليا أفضل بكثير

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزإن صورة كوفيد -19 في إيطاليا أفضل بكثير لكن "اللعبة لا تزال مفتوحة".



وأضاف اسبيرانزا ان "ارقام يوم أمس الجمعة التي تظهر انخفاض معدل انتقال فيروس كورونا RT ونسبة حدوثه "مشجعة للغاية." وأستطرد "إنها صورة بلد يتمتع بصورة وبائية محسنة بشكل كبير ، نتيجة لحملة التطعيم ، التي تظل السلاح الأساسي الذي يتركنا هذا الموسم وراءنا.لكنني ما زلت أطلب أقصى درجات الحذر والأرقام تخبرنا أن طريق التدرج هو الطريق الصحيح." واشار "ما زلنا داخل هذه المعركة ويلزم الحذر الشديد.هناك حاجة إلى نهج تدريجي لأن اللعبة ما زالت مفتوحة ويجب أن نكون حذرين من التفكير بخلاف ذلك".



وأكد سبيرانزا أن إيطاليا بأكملها ستظل منطقة منخفضة المخاطر من COVID ، قائلة إن "هذا يوم جمعة خاص ، وهو أول يوم جمعة منذ الخريف الذي لم أضطر فيه إلى اتخاذ إجراءات.



وأختتم "إيطاليا لا تزال بيضاء بالكامل ". (أنسامد).



