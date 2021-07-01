احتجاجات بعد انسحاب تركيا رسميا من "اتفاقية اسطنبول"

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - دخل انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، حيز التنفيذ رسميا، اليوم الخميس، بعد المرسوم الذي اصدره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مارس الماضي وسط اعتراضات واسعة من جمعيات حقوقية وناشطين نسويين وأحزاب المعارضة.



ويشهد عصر اليوم، الخميس، العديد من الاحتجاجات في تركيا، ينظمها العديد من المنظمات التي تشن حملة منذ شهور للدفاع عن هذه الاتفاقية.



ومن بين هذه الاحتجاجات الكبرى، تحشد العديد من الجمعيات والمنظمات لمظاهرة ضخمة في اسطنبول، في منطقة تونل، بالقرب من ميدان تقسيم.



وتشن المنظمات النسائية التركية احتجاجات واسعة في البلاد منذ صدور مرسوم من الرئيس التركي، منذ مارس الما ضي، الذي ينص على انسحاب أنقرة من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وتعرف هذه الاتفاقية باسم "اتفاقية اسطنبول"، لانها وقعت لأول مرة عام 2011 في هذه المدينة التركية.



وتعد تركيا أول دولة تنسحب من الاتفاقية، بعد أن كانت أول من صادقت عليها. (أنسامد).



